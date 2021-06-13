"Потрібно ще багато пролікувати": Повєткін оголосив про завершення кар'єри

Експретендент на чемпіонський титул йде зі спорту.

Відомий російський боксер Олександр Повєткін, який востаннє виходив у ринг у березні 2021 року, коли він програв нокаутом британцеві Ділліану Вайту, оголосив про завершення кар'єри.

"Роки своє беруть, вирішив завершити кар'єру. Потрібно ще багато пролікувати. Мені вже не 20 років. Таке рішення завжди непросто дається. Але час дає про себе знати", - цитує 41-річного суперважковаговика, який відомий також як "Російський витязь", Р-Спорт.

На аматорському рівні Олександр ставав чемпіоном світу і Європи, а також перемагав на Олімпіаді.

На професійному ринзі росіянин провів 40 боїв, здобув 36 перемог і зазнав 3 поразок. Ще один поєдинок завершився внічию.

Повєткін двічі бився за чемпіонські пояси. У 2013 році він одноголосним рішенням суддів програв українцю Володимиру Кличку, а у 2018-му був нокаутований британцем Ентоні Джошуа.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, екстренер Кличка і Усика розкритикував "Російського витязя" за бій проти Вайта.

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