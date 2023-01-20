Потрійне фіаско: всі українки вилетіли з одиночного розряду Australian Open-2023

Калініна, Костюк і Байндль не змогли подолати третє коло основної сітки.

Усі три українські тенісистки закінчили виступи на Australian Open-2023. У другому раунді першого в сезоні турніру "Великого шолома" зупинилися Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Катерина Байндль.

Перша ракетка України Калініна (№39 WTA) вилетіла від представниці Чехії Барбори Крейчикової (№23 WTA). Матч завершився поразкою уродженки Нової Каховки з рахунком 2:6, 3:6.

Костюк (№61 WTA) розгромно поступилася третій ракетці світу, американці Джессіці Пегулі – 0:6, 2:6.

Своєю чергою, кривдницею Байндль (№95 WTA) стала латвійська тенісистка українського походження Олена Остапенко (№17 WTA). Поєдинок закінчився поразкою Катерини з рахунком 3:6, 0:6.

Таким чином, Україна втратила всіх представниць в жіночому особистому турнірі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Раніше в першому раунді основи боротьбу припинили ще дві українки Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

Попри це, на цьогорічному Australian Open наші тенісистки повторили національний рекорд – лише вдруге в історії Україна мала таке представництво в третьому раунді змагань.

Нагадаємо, єдиний представник України в чоловічому особистому турнірі Australian Open-2023 Олексій Крутих з боєм вилетів на старті основної сітки.

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