Потрійне фіаско: всі українки вилетіли з одиночного розряду Australian Open-2023

Калініна, Костюк і Байндль не змогли подолати третє коло основної сітки.
Усі три українські тенісистки закінчили виступи на Australian Open-2023. У другому раунді першого в сезоні турніру "Великого шолома" зупинилися Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Катерина Байндль.
Перша ракетка України Калініна (№39 WTA) вилетіла від представниці Чехії Барбори Крейчикової (№23 WTA). Матч завершився поразкою уродженки Нової Каховки з рахунком 2:6, 3:6.
Костюк (№61 WTA) розгромно поступилася третій ракетці світу, американці Джессіці Пегулі – 0:6, 2:6.
Своєю чергою, кривдницею Байндль (№95 WTA) стала латвійська тенісистка українського походження Олена Остапенко (№17 WTA). Поєдинок закінчився поразкою Катерини з рахунком 3:6, 0:6.
Таким чином, Україна втратила всіх представниць в жіночому особистому турнірі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Раніше в першому раунді основи боротьбу припинили ще дві українки Леся Цуренко та Даяна Ястремська.
Попри це, на цьогорічному Australian Open наші тенісистки повторили національний рекорд – лише вдруге в історії Україна мала таке представництво в третьому раунді змагань.
Нагадаємо, єдиний представник України в чоловічому особистому турнірі Australian Open-2023 Олексій Крутих з боєм вилетів на старті основної сітки.
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