Російський дзюдоїст / © Associated Press

Реклама

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) допустила російських спортсменів до змагань під національним прапором.

Про це повідомляється на офіційному сайті IJF.

"Спорт повинен залишатися нейтральним, незалежним і вільним від політичного впливу. Дзюдо, що ґрунтується на цінностях миру, єдності та дружби, не може дозволити собі стати платформою для геополітичних цілей. Рішення про відновлення повноцінного національного представництва відображає впевненість Міжнародної федерації дзюдо у своїх етичних гарантіях, а також у силі та цілісності цього виду спорту.

Реклама

Тому Виконавчий комітет IJF проголосував за те, щоб дозволити російським спортсменам знову змагатися під своїм національним прапором, з гімном та символікою, починаючи від Grand Slam в Абу-Дабі 2025 року. Це рішення підтверджує роль IJF як справді глобальної федерації та посилює її відданість справедливому, прозорому та ціннісному управлінню. Дзюдо завжди сприяє дружбі, повазі, солідарності та миру", – йдеться в цинічній заяві організації.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

У квітні 2023-го Міжнародна федерація дзюдо допустила російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі – без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

У травні 2025-го Міжнародна федерація дзюдо допустила білоруських спортсменів до участі в усіх міжнародних змаганнях з державною символікою.