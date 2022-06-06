Потурання агресорам: Міжнародний союз ковзанярів допустив РФ і Білорусь до конгресу та виборів

Російські та білоруські офіційні особи були допущені до конгресу Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) в таїландському Пхукеті, попри заклик Української федерації фігурного катання відсторонити представників країн-агресорок.

На початку конгресу Українська федерація фігурного катання (УФФК) висунула пропозицію усунути від участі в ньому представників Росії й Білорусі. Зокрема, Україна вимагала позбавити їх участі в голосуванні, обговореннях, дебатах і висуненні пропозицій.

"Ми не бачимо можливості для представників російської та білоруської федерацій бути присутніми на конгресі, як і на змаганнях прийдешнього сезону, поки в Україні тривають бойові дії.

Ми також хочемо, аби ви взяли до уваги, що багато тренерів і спортсменів з Росії підтримують дії свого президента та військове вторгнення до України. Наша ціль - повна ізоляція росіян і білорусів від світового спорту та позбавлення їхніх спортсменів права брати участь у міжнародних змаганнях, а цих країн - проводити їх. Люди не можуть вдавати, що нічого не відбувається, коли багато українських спортсменів беруть до рук зброю, аби захищати нашу країну", - цитує представника УФФК Сергія Баранова Inside the Games.

Однак конгрес не підтримав пропозицію України щодо відсторонення росіян і білорусів. Для ухвалення рішення потрібно 2/3 голосів, але 55 проголосували "проти", 48 - "за", ще 13 утрималися. Тож російські й білоруські офіційні особи продовжили участь у конгресі.

Аналогічно конгрес не підтримав пропозицію України заборонити росіянам і білорусам брати участь у виборах. За це віддали лише 46 голосів, 54 - "проти", 16 утрималися.

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення до України спортсменів з РФ і Білорусі усунули від участі в змаганнях під егідою ISU, а ці країни позбавили права приймати міжнародні турніри. Водночас Росія та Білорусь зберегли членство в ISU, а їхні офіційні особи - свої керівні посади.

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