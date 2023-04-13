Потурання агресорам: росіян і білорусів повернули до змагань у ще одному виді спорту

Російських та білоруських спортсменів знову допустили до змагань з триатлону, незважаючи на загарбницьку повномасштабну війну, яку РФ за підтримки своєї союзниці продовжує вести в Україні.

Таке рішення ухвалив Міжнародний союз триатлону (World Triatlon), повідомляє офіційний сайт організації.

"Міжнародний союз триатлону, відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету, ухвалив рішення дозволити участь у змаганнях спортсменам з білоруськими та російськими паспортами", – сказано в повідомленні.

В опублікованій заяві йдеться, що до змагань дозволили повернутися як спортсменам, так і офіційним особам з країн-агресорок.

Нагадаємо, 28 березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

Окрім триатлону, російських і білоруських спортсменів уже повернули в нейтральному статусі до змагань з фехтування, настільного тенісу, тхеквондо та боротьби. Таку можливість також розглядають у водних та стрілецьких видах спорту.

Також представники країн-агресорок виступають під власними прапорами, гімнами та символікою на турнірах Міжнародної федерації боксу (IBA), яку очолює скандальний російський функціонер Умар Кремльов.

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