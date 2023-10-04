Потурання агресору: ФІФА слідом за УЄФА допустила юнацькі збірні Росії до міжнародних змагань

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повернула російські команди у віковій категорії U-17 на міжнародну арену.

Відповідне рішення було ухвалено 4 жовтня під час засідання Ради ФІФА, повідомляється на офіційному сайті організації.

Збірним Росії U-17 дозволять виступити на чемпіонаті світу, якщо вони пройдуть кваліфікацію. Російські національні команди змагатимуться під нейтральним прапором та без гімну.

Раніше подібне ганебне рішення ухвалив УЄФА, дозволивши чоловічій та жіночій збірним Росії U-17 брати участь у чемпіонатах Європи у нейтральному статусі, без прапора країни, гімну та національної ігрової форми.

Відсторонення Росії від міжнародного футболу: що відомо

У відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.

Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.

Від 24 лютого 2022 року збірна Росії грала лише товариські зустрічі. Суперниками національної команди країни-терористки були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет U-23 і Катар.

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