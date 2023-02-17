Потурання агресору: УЄФА вирішив подарувати Росії очки в таблиці коефіцієнтів

Європейський футбольний союз (УЄФА) не позбавлятиме Росію очок у таблиці коефіцієнтів за сезон 2022/23.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Раніше повідомлялося УЄФА позбавив Росію очок у таблиці коефіцієнтів за нинішній єврокубковий сезон, проте ця інформація виявилася недостовірною.

Країні-агресорці нарахують залікові бали вже за підсумками єврокубкової кампанії. РФ отримає 4,333 бала у таблиці коефіцієнтів для чоловічих команд та 1,750 - для жіночих (найгірший показник російських клубів за останні 5 сезонів - прим.).

"У звязку з відстороненням всіх російських збірних та клубів від участі у турнірах УЄФА до подальшого повідомлення відповідно до рішення виконавчого комітету УЄФА від 28 лютого 2022 року, внаслідок чого жоден російський клуб не бере участі у поточних клубних турнірах УЄФА сезону-2022/23, Росії буде присвоєно найменшу кількість очок, зароблених за останні п'ять сезонів. Тобто 4,333 бала для клубного коефіцієнта чоловічої асоціації та 1,750 для жіночої", – йдеться в заяві УЄФА.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України УЄФА відсторонив клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Згодом "бан" було подовжено, російським командам заборонили брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив апеляцію РФ на усунення клубів і збірних від міжнародних змагань.

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