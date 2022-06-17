Потурають окупантам: спортивні апеляційні трибунали скасували дискваліфікації кількох російських організацій

Апеляційний суд Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) скасував рішення про усунення Федерації бобслею Росії (ФБР). Також Апеляційний суд Міжнародної федерації санного спорту (FIL) поновив Федерацію санного спорту Росії (ФРСР) у статусі повноцінного члена.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну міжнародні спортивні федерації запровадили санкції проти Росії. У бобслеї та скелетоні цією санкцією було відсторонення Федерації бобслею Росії - воно передбачало заборону на участь російських спортсменів на міжнародних турнірах.

Цікаво, що про відновлення російських організацій повідомляють місцеві ЗМП, офіційного підтвердження на сайті міжнародної федерації ще немає.

Зазначимо, що рішення Міжнародної федерації бобслею та скелетону діяло лише до липня, до конгресу організації. До нього федерація бобслею Росії підходитиме у статусі повноцінного члена, тобто, зможе виставляти на міжнародні змагання спортсменів.

"Для нас це дуже гарний знак. Конкретно про спортсменів у рішенні трибуналу не було сказано, оскільки позов нами було подано предметно саме щодо тимчасового відсторонення нашої федерації. Зрозуміло, що якби відсторонення, наприклад, продовжувалося б, то ми як федерація не змогли б заявити спортсменів на міжнародні старти".

У будь-якому випадку, навіть якщо проти нас будуть ухвалювати якісь подальші кроки, ми можемо апелювати до рішення колег з міжнародної федерації", - цитує слова генерального секретаря ФБР Сєргєя Пархомєнко Sports.ru.

Додамо, що 2 березня Росію та Білорусь безстроково забанили у міжнародному санному спорті. ФССР також подала апеляцію на рішення виконкому FIL, яке задовольнили. Таким чином, росіяни зможуть брати участь у міжнародних турнірах, а також проводити змагання на своїй території. Тим часом, 7 червня Міжнародний союз ковзанярів (ISU) продовжив термін усунення російських та білоруських спортсменів від усіх спортсменів від міжнародних змагань.