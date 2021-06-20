"Потусив" у нічному клубі: Ярмоленко назвав найбільший штраф у своїй кар’єрі

Інцидент трапився, коли Андрій ще виступав за "Динамо".

Півзахисник лондонського "Вест Гема" та збірної України Андрій Ярмоленко розповів про найбільший штраф, який йому доводилося платити у своїй кар’єрі.

В інтерв’ю каналу "Вацко Live" 31-річний вінгер зізнався, що це було за часів його виступів за київське "Динамо". Тоді бос столичного клубу Ігор Суркіс покарав футболіста на 50 тисяч доларів за похід до нічного клубу.

"50 тисяч доларів. Ігор Суркіс провів виховну роботу. Це було дуже давно, в 22-23 роки. Я пішов до нічного клубу, а в "Динамо" було правило, щоб після 23:00 нас ніхто в місті не бачив. Думаю, це вся Україна знає. Думав, що мене ніхто не впізнає, а я спокійнісінько сходжу погуляти. Такий вік, що хочеться десь погуляти.

Наступного дня пролунав дзвінок на базі, сказали, що президент хоче зі мною поговорити. Я взяв трубку, Суркіс каже: "Погуляв? Штраф стільки-то". Це трошки відбило бажання гуляти. Ігор Михайлович часто прощав штрафи, зокрема і мені, але не в цій історії. Є штрафи за безглузді жовті і червоні картки, але це я говорю про найбільший", - сказав Ярмоленко.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ярмоленко увійшов до символічної збірної перших двох турів Євро-2020.

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