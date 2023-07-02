Потужна крапка: Україна здобула "золото" в заключний день Європейських ігор-2023

Збірна України здобула останню медаль на Європейських іграх-2023 у польському Кракові.

У заключний день змагань веслувальниця Вікторія Ус стала чемпіонкою у байдарці-кросі.

У фіналі українка змагалася з олімпійською чемпіонкою Рікардою Функ, призеркою чемпіонатів світу та Європи Штефані Горн, а також срібною медалісткою чемпіонату світу з екстремального слалому Мартіною Вайгман.

У підсумку Ус змогла випередити усіх трьох суперниць. Німкеня Функ стала другою, а італійка Горн – третьою.

Для України це 21-ше "золото" Європейських ігор-2023. Це заключна медаль нашої збірної на цих змаганнях. Також в активі "синьо-жовтих" 12 срібних і 8 бронзових нагород. Таким чином, загалом українці вибороли у Кракові 41 медаль.

Додамо, що ще одну медаль в останній день Європейських ігор нашій країні приніс кікбоксер Тимур Бриков, який виграв "срібло" у дисципліні фул-контакт у ваговій категорії до 75 кг.

Наразі наша країна посідає третю сходинку в медальному заліку Європейських ігор-2023 після Італії та Іспанії.

Європейські ігри-2023 завершаться сьогодні, 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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