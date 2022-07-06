Потужна підтримка від чемпіона: ексгравець "Динамо" показав відеозвернення Усика до українських воїнів

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик вирішив підтримати українських військових, які боронять нашу країну від російських окупантів.

Знаменитий український боксер записав відеозвернення до бійців Збройних сил України.

Відповідним відео поділився колишній голкіпер київського "Динамо" Святослав Сирота, який зараз служить у лавах української армії.

"Усім хлопцям великий привіт. Сили, радості, мирного неба! Із Богом", - звернувся Усик до захисників України.

Колишній футболіст зазначив, що такі ролики є дуже важливими, оскільки вони надихають та стимулюють наших воїнів. Він закликав записувати відео на підтримку ЗСУ.

"Для нас це було дуже важливо! Іноді почуваєшся там кинутим, нікому не потрібним. Здається, що всі про тебе забули. Особливо, коли нема зв'язку чи перебуваєш в оточенні. Хоча це не так. Я знаю, що про кожного з хлопців пам'ятають, люблять і чекають сім'ї, друзі, просто знайомі. Пишіть хлопцям щодня! Дякую всім, хто допомагає наблизити перемогу та підтримати наших бійців!", - написав Сирота.

Сирота є вихованцем "Динамо", проте дебютувати за першу команду киян йому так і не вдалося. На його рахунку два матчі за дубль "біло-синіх". Потім Святослав перейшов до рівненського "Вереса", за який провів 45 поєдинків. А згодом зіграв 30 поєдинків за "Дніпро".

Після завершення кар'єри воротаря Сирота працював арбітром у Другій лізі та грав за збірну ветеранів України.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Сирота добровольцем пішов на фронт. Під час боїв на Луганщині він отримав контузію та опинився в лікарні.

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