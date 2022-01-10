Потужне підсилення: клуб УПЛ оголосив про підписання п'ятьох новачків

Команда Юрія Гури, очевидно, планує поборотися за потрапляння до єврокубків.

"Олександрія" на офіційному сайті представила п'ятьох зимових новачків команди.

Склад "жовто-чорних" поповнили хавбеки Артур Авагімян, Богдан Білошевський, Денис Костишин, Владислав Калитвинцев, а також захисник Валерій Бондаренко.

Контракт Авгімяна розрахований до літа 2025 року, Костишина - до літа 2024 року. Умови угоди Калитвинцева не повідомляються. Бондаренко та Білошевський орендовані у донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" відповідно до 30 червня 2023 року.

Додамо, що раніше Авагімян виступав за "Чорноморець", Костишин - за "Колос", в Калитвинцев представляв "Десну".

На зимову перерву "Олександрія" пішла на шостому місці в таблиці УПЛ, набравши 26 очок за 18 турів.

У першому матчі весняної частини чемпіонату підопічні Юрія Гури 26 лютого прийматимуть "Львів".

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