Потужним ударом з-за меж штрафного: Мудрик забив дебютний гол за "Челсі" (відео)

Український вінгер Михайло Мудрик забив свій перший гол за лондонський "Челсі". Це сталося в контрольному матчі "синіх" проти "Брайтона" на зборах в США.

22-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних, але вийшов на поле в перерві.

На 63-й хвилині Михайло обігрався в стінку з новачком лондонців Ніколасом Джексоном і сильним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у лівий нижній кут воріт.

Гол Мудрика дозволив "Челсі" повести в рахунку – 2:1. Гра завершилася перемогою підопічних Маурісіо Почеттіно з рахунком 4:3.

Додамо, що "Брайтон" очолює колишній головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, який раніше працював з Мудриком у донецькому клубі.

Ця гра стала для Михайла першою під час підготовки до нового сезону. Українець пропустив попередній спаринг "синіх" проти "Рексема" через подовжену відпустку, пов'язану з участю у молодіжному Євро-2023.

Нагадаємо, Мудрик приєднався до "Челсі" взимку цього року, але відтоді жодного разу не забивав за лондонський клуб. Минулого сезону на його рахунку 17 матчів у складі "пенсіонерів", у яких він зробив 2 асисти.

Новий сезон англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) стартує 11 серпня. У першому турі "Челсі" 13 серпня прийматиме "Ліверпуль".

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