Потужний дебют Мотти: "Ювентус" у стартовому турі розбив новачка Серії А (відео)

Туринці відправили три "сухі" м'ячі у ворота підопічних Сеска Фабрегаса.

"Ювентус" на своєму полі розгромив новачка елітного дивізіону "Комо" у заключному матчі 1-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок у Турині завершився з рахунком 3:0 .

"Б'янконері" вийшли вперед на 23-й хвилині – відзначився 20-річний бельгієць Семуель Мбангула, який є вихованцем "Ювентуса" і лише дебютував за головну команду.

Перед перервою перевагу "Старої синьйори" зміцнив Тімоті Веа. Наприкінці поєдинку "Ювентус" забив третій гол у ворота підопічних Сеска Фабрегаса – на 90+1-й хвилині точного удару завдав Андреа Камб'ясо.

Огляд матчу "Ювентус" – "Комо"

Зазначимо, що це був дебютний матч Тьяго Мотти на посаді головного тренера туринського клубу. Минулого сезону він з "Болоньєю" посів п'яте місце у Серії А та вивів команду до Ліги чемпіонів.

У другому турі Серії А "Ювентус" 26 серпня на виїзді зіграє проти "Верони". Того ж дня "Комо" в гостях позмагається з "Кальярі".

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