Потужний камбек: "Будівельник" вирвав перемогу в першому матчі чвертьфіналу Кубка Європи

Київський "Будівельник" обіграв французький "Шоле" в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА – 73:72 .

Український клуб краще розпочав поєдинок і виграв першу чверть з перевагою у три очки. Друга 10-хвилинка стала невдалою для киян – суперник перехопив ініціативу та пішов на велику перерву з гандикапом у 10 балів.

У третьому періоді французи зуміли довести свою перевагу до 12 очок. Але "Будівельник" краще провів фінальний відрізок поєдинку, оформивши камбек. Киянам вдалося не лише зрівняти рахунок, а й вирвати в останній чверті мінімальну перемогу.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став канадський захисник "Будівельника" Джонні Берганемескел, який заробив 20 очок та зробив шість підбирань.

Матч-відповідь команди проведуть у вівторок, 14 березня, у Франції. Початок гри – о 21:00 за київським часом.

Кубок Європи ФІБА. Чвертьфінал. Перший матч

"Будівельник" – "Шоле" – 73:72 (26:23, 14:27, 14:9, 19:13)

"Будівельник": Берганемескел (20 очок), Грант (15), Близнюк (12), Браун (11), Бобров (5), Гудвін (4), Грицак (3), Зотов (3).

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