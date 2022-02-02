Потужний камбек: "Динамо" здобуло вольову перемогу на зборах, поступаючись 0:2

"Біло-сині" на характері обіграли триразового бронзового призера Чемпіонату Сербії.

У середу, 2 лютого, київське "Динамо" провело другий спаринг на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Команда Мірчі Луческу перемогла сербський клуб "Чукарички" з міста Белград - 3:2.

"Біло-сині" невдало провели перший тайм, двічі пропустивши до перерви. Причому обидва голи сербська команда забила забила потягом двох хвилин. На 16-й і 17-й хвилинах у воротах киян розписалися Ковач і Чоловіч.

Однак у другій половині зустрічі Чемпіону Україну вдалося перевернути все з ніг на голову. На 70-й хвилині Микола Шапаренко скоротив відставання, а вже через ді хвилини Віталій Буяльський зрівняв рахунок. На 84-й хвилині перемогу "біло-синім" приніс бразилець Вітінью.

Після цього в Туреччині "Динамо" планує провести ще п'ять контрольних матчів. 4 лютого "біло-сині" зіграють проти болгарського "Левські".

Нагадаємо, в першому контрольному матчі турецького збору кияни розгромили болгарський "Лудогорець" (4:1).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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