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Потужний постріл зі штрафного футболіста "Зорі" став найкращим у заключному турі групи в Лізі конференцій (відео)

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Потужний постріл зі штрафного футболіста "Зорі" став найкращим у заключному турі групи в Лізі конференцій (відео)

ФК Зоря

Для гравця це взяття воріт було дебютним у цьому турнірі.

Забитий м'яч півзахисника луганської "Зорі" Єгора Назарини визнаний найкращим за підсумками заключного, шостого, туру групової стадії Ліги конференцій.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Так, у домашньому матчі проти норвезького "Буде-Глімт" 24-річному гравцю вдався потужний та водночас точний удар зі штрафного, з яким не зумів впоратися голкіпера суперника. Зазначимо, що до воріт було близько 25 метрів.

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До вашої уваги відео з цим голом.

За підсумками голосування Назарина випередив Ріса Нельсона з "Фейєнорда", Івана Шранца зі "Славії" та Борху Майораля з "Роми".

  • "Зоря" зіграла внічию з "Буде-Глімт" (1:1);
  • Підопічні Віктора Скрипника з сімома очками завершила виступ у Лізі конференцій на третій позиції, яка не дає можливість продовжити боротьбу в третьому за престижністю єврокубку;
  • Цього сезону на рахунку Назарини 18 ігор у всіх турнірах, два забиті голи та одна результативна передача.
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