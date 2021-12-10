Потужний постріл зі штрафного футболіста "Зорі" став найкращим у заключному турі групи в Лізі конференцій (відео)

Потужний постріл зі штрафного футболіста "Зорі" став найкращим у заключному турі групи в Лізі конференцій (відео)

Для гравця це взяття воріт було дебютним у цьому турнірі.

Забитий м'яч півзахисника луганської " Зорі " Єгора Назарини визнаний найкращим за підсумками заключного, шостого, туру групової стадії Ліги конференцій.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Так, у домашньому матчі проти норвезького "Буде-Глімт" 24-річному гравцю вдався потужний та водночас точний удар зі штрафного, з яким не зумів впоратися голкіпера суперника. Зазначимо, що до воріт було близько 25 метрів.

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До вашої уваги відео з цим голом.

За підсумками голосування Назарина випередив Ріса Нельсона з "Фейєнорда", Івана Шранца зі "Славії" та Борху Майораля з "Роми".