Потужний старт чинних чемпіонів світу: Франція легко розбила Австралію на ЧС-2022

"Ле Бле" пропустили першими, але потім повністю декласували свого суперника.

Збірна Франції перемогла команду Австралії в матчі 1-го туру групи D чемпіонату світу-2022, який триває в Катарі. Зустріч на стадіоні "Ель-Джануб" в місті Ель-Вакра завершилася з рахунком 4:1 .

У дебюті протистояння австралійці шокували чинних чемпіонів світу – Крейг Гудвін вже на 9-й хвилині вколотив м'яч під поперечину після прострілу Меттью Лекі на дальню стійку.

Однак у середині першого тайму підопічним Дідьє Дешама вдалося переламати перебіг поєдинку, двічі забивши упродовж п'яти хвилин. Спочатку Адрієн Рабіо з лінії воротарського головою замкнув навіс від Тео Ернандеса, а потім Олів'є Жиру розстріляв порожні ворота після грубої помилки австралійців поблизу власного штрафного.

У другому таймі "триколірні" зуміли не лише зміцнити свою перевагу, але й довести справу до розгрому. На 68-й хвилині Усман Дембеле чудово подав з правого флангу, а Кіліан Мбаппе головою точно пробив під стійку воріт суперника.

А вже за три хвилини м'яч учетверте побував у сітці австралійської команди. Тепер уже Мбаппе виступив у ролі асистента, а Жиру оформив дубль, забивши ударом головою.

Цікаво, що для 36-річного Жиру голи в цьому матчі стали 50-м і 51-м за французьку збірну. Він наздогнав Тьєррі Анрі в списку найкращих бомбардирів в історії національної команди.

В іншому матчі першого туру квартету D збірні Данії та Тунісу розписали нульову нічию .

. У другому турі 26 листопада Франція зіграє з Данією, а Туніс поміряється силами з Австралією. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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