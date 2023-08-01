Потужний старт: Світоліна вибила експершу ракетку світу з Білорусі на турнірі у Вашингтоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно розпочала виступи на турнірі WTA 500 у Вашингтоні. У матчі першого кола наша співвітчизниця обіграла білоруску Вікторію Азаренко.

Поєдинок між українкою (№27 WTA) та колишньою першою ракеткою світу з країни-агресорки (№19 WTA) тривав одну годину та 48 хвилин. Уродженка Одеси здолала "нейтральну" спортсменку з Білорусі за два сети – 7:6, 6:4.

Упродовж зустрічі Еліна виконала 4 подачі навиліт і припустилася 5 подвійних помилок.

Closing out the win with a winner @ElinaSvitolina picks up the 7-6(2), 6-4 win over Azarenka.#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/YMfqNqEjN0 — wta (@WTA) August 1, 2023

Варто зазначити, що Світоліна перемогла Азаренко вже вдруге за останній місяць. У липні українка обіграла білоруску в 1/8 фіналу Wimbledon. Цікаво, що до цього всі п'ять очних поєдинків виграла Вікторія.

Азаренко – дворазова чемпіонка турнірів Grand Slam. Білоруска двічі тріумфувала на Australian Open (2012, 2013).

У другому колі турніру у Вашингтоні суперницею Еліни стане "нейтральна" росіянка Дар'ї Касаткіна, яка раніше публічно засудила збройну агресію РФ проти України.

Нагадаємо, на турнірі у Вашингтоні виступають ще дві українки – Марта Костюк та Ангеліна Калініна. У першому раунді Костюк перемогла Б'янку Андреєску з Канади, а Калініна 1 серпня розпочне змагання матчем з американкою Дженніфер Брейді.

Читайте також:

"Смілива людина": Світоліна подякувала російській тенісистці, яка засудила війну РФ проти України

Світоліна зазнала поразки та не зуміла вийти до фіналу Wimbledon-2023

Глядачі освистали білоруску Азаренко після поразки від Світоліної на Wimbledon-2023 (відео)