Потужний зачин: Італія знищила Туреччину в матчі-відкритті Євро-2020

Стартовий поєдинок Чемпіонату Європи завершився розгромом.

Збірна Італії перемогла команду Туреччини в стартовому матчі Чемпіонату Європи з футболу-2020. Поєдинок групи А на "Стадіо Олімпіко" в Римі закінчився з рахунком 3:0 на користь "Скуадри Адзурри".

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У першому таймі італійці домінували, але не зуміли забити туркам, які були повністю зосереджені на грі в захисті. На 18-й хвилині Інсіньє обігрався з Берарді та з меж штрафного завдав обвідного удару - м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою.

Через чотири хвилини К'єлліні небезпечно бив головою після навісу кутового, однак воротар ефектно витягнув м'яч з-під поперечини. Також на 33-й хвилині свій момент мав Іммобіле, проте його удар головою вийшов дещо неточним.

Associated Press

Associated Press

Нереалізацію в першому таймі підопічні Роберто Манчіні компенсували після перерви. На 53-й хвилині італійці відкрили рахунок - Берарді прорвався правим флангом і прострілив, а м'яч від захисника турків Деміраля опинився у воротах.

Associated Press

Associated Press

Другого голу не довелося довго чекати. На 66-й хвилині удар Спінацолли перед собою відбив воротар, а Іммобіле розстріляв вже порожні ворота.

Associated Press

Associated Press

На 79-й хвилині "Скуадра Адзурра" довела справу до розгрому. Воротар турків Чакир помилився під час передачі, а Інсіньє філігранним обвідним ударо поклав м'яч точнісінько в кут.

Кінцівка зустрічі також залишилася за підопічними Манчіні, які не дозволили створити супернику абсолютно нічого.

Associated Press

Associated Press

Туреччина та Італія виступають у групі А, де їхніми суперниками також є Уельс і Швейцарія.

В 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Збірна Італії розгромила Туреччину у стартовому матчі Євро-2020

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