Потужно по своїх воротах: у Чемпіонаті Мексики воротар забив епічний автогол (відео)

Потужно по своїх воротах: у Чемпіонаті Мексики воротар забив епічний автогол (відео)

Складається враження. що зробив він це навмисно.

У Чемпіонаті Мексики воротар забив один із найкурйозніших автоголів в історії футболу.

Так, голкіпер " Рапід Уед-Зем " Мехді Уая на 80 хвилині поєдинку проти "Хассанія" трохи розгубився і не зміг з першої спроби вдало обробити м'яч після невдалої передачі від захисників. Як наслідок, другим торканням він хотів сильно вибити м'яч, але вийшов розстріл власних воріт.

Судячи з повтору, може здатися, що Мехді це зробив навмисне, і тільки відчай на його обличчі доводить, що це був фейл.

До вашої уваги відео з цим епічним ляпом воротаря.

У підсумку господарі програли з рахунком 0:2, а до кінця зустрічі суддя показав ще три червоні картки.

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