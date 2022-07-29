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Потужно та під поперечину: український футболіст приніс перемогу своїй команді в єврокубку завдяки шедевральному голу (відео)

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Потужно та під поперечину: український футболіст приніс перемогу своїй команді в єврокубку завдяки шедевральному голу (відео)

Владислав Кочергін - ліворуч / Фото: instagram.com/rakowczestochowa

Український півзахисник Владислав Кочергін забив неймовірний м'яч у матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Зазначимо, що 26-річний Кочергін виступає наразі за польський "Ракув". Хавбек вийшов у стартовому складі на виїзний поєдинок проти представника Казахстану - "Астани".

Уже на 16-й хвилині українець змусив голкіпера суперника капітулювати. Владиславу вдався потужний, а головне - точний, удар з-за меж штрафного. Для Кочергіна ця гра виявилася особливою, адже це його перший вихід у старті єврокубкового матчу за поляків. Як бачимо, півзахисник миттєво віддячив головному тренеру "Ракува" за довіру.

До вашої уваги відео з шедевром Кочергіна.

Для Кочергіна матч-відповідь проти "Астани" став другим за "Ракув" у Лізі конференцій. Дебют українця припав на першу дуель із казахами, яка завершилася з рахунком 5:0 на користь "Ракува". Там Владислав вийшов на поле на початку другого тайму, а на 76-й хвилині зумів відзначитися забитим голом.

  • У 3-му раунді відбору Ліги конференцій "Ракув" Кочергіна зустрінеться зі словацьким "Спартаком" (Трнава);
  • Загалом на рахунку українця вісім поєдинків за польський клуб та два забиті голи;
  • Кочергін приєднався до "Ракува" у березні, після початку російського вторгнення до України. З польським клубом він підписав контракт до 2025 року. В УПЛ він виступав за луганську "Зорю" та "Дніпро".

Додамо, що в 3-му етапі кваліфікації зіграє й "Зоря", яка поміряється силами з "Університатею Крайова" (Румунія). Також там мала шанс опинитися полтавська "Ворскла", проте вона вилетіла зі змагань від шведського АІКа.

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