Потужно та під поперечину: український футболіст приніс перемогу своїй команді в єврокубку завдяки шедевральному голу (відео)

Зазначимо, що 26-річний Кочергін виступає наразі за польський "Ракув". Хавбек вийшов у стартовому складі на виїзний поєдинок проти представника Казахстану - "Астани".

Уже на 16-й хвилині українець змусив голкіпера суперника капітулювати. Владиславу вдався потужний, а головне - точний, удар з-за меж штрафного. Для Кочергіна ця гра виявилася особливою, адже це його перший вихід у старті єврокубкового матчу за поляків. Як бачимо, півзахисник миттєво віддячив головному тренеру "Ракува" за довіру.

До вашої уваги відео з шедевром Кочергіна.

BLAST FROM RANGE



2 gol dalam 2 laga bagi Vladyslav Kochergin ke gawang FC Astana. Rakow Częstochowa unggul 0-6 dalam agregat atas wakil Kazakhstan. pic.twitter.com/jSGGID1fap — follow @medioclubid (@MedioVideo) July 28, 2022

Для Кочергіна матч-відповідь проти "Астани" став другим за "Ракув" у Лізі конференцій. Дебют українця припав на першу дуель із казахами, яка завершилася з рахунком 5:0 на користь "Ракува". Там Владислав вийшов на поле на початку другого тайму, а на 76-й хвилині зумів відзначитися забитим голом.

У 3-му раунді відбору Ліги конференцій "Ракув" Кочергіна зустрінеться зі словацьким "Спартаком" (Трнава);

Загалом на рахунку українця вісім поєдинків за польський клуб та два забиті голи;

Кочергін приєднався до "Ракува" у березні, після початку російського вторгнення до України. З польським клубом він підписав контракт до 2025 року. В УПЛ він виступав за луганську "Зорю" та "Дніпро".

Додамо, що в 3-му етапі кваліфікації зіграє й "Зоря", яка поміряється силами з "Університатею Крайова" (Румунія). Також там мала шанс опинитися полтавська "Ворскла", проте вона вилетіла зі змагань від шведського АІКа.