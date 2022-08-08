"Потвора" та "довбо**б": ультрас "Десни" спалили паспорт РФ українського футболіста, який поїхав грати до Росії

Зазначимо, що минулого року цей виконавець дебютував в УПЛ за чернігівську "Десну" та зіграв за команду в шести матчах.

Так, нещодавно стало відомо про те, що 25-річний футболіст таємно отримав російський паспорт та поїхав грати до країни-окупантки. Спочатку він був на перегляді в "Уфі", а потім став її повноцінним гравцем.

Із цієї нагоди ультрас "Десни" на своїй сторінці у Facebook опублікували відеозвернення до Масалова.

"Ми - ультрас футбольного клубу "Десна", нещодавно дізнались новину, що один з екс-гравців нашої команди, підписав контракт з футбольним клубом на росії. А ще тижнем раніше стало відомо, що після бомбардувань нашого стадіону, було знайдено кацапський паспорт цього виродка. Ми заявляємо що докладемо всіх зусиль, щоб ця потвора на ім’я – Олександр Масалов, в майбутньому жодним чином не була причетна до футболу на будь-якому рівні в Україні.

Нам навіть важко уявити, яким треба бути довбо**бом, щоб після всіх руйнувань які зазнало наше рідне місто, наш стадіон, наш клуб – поїхати грати на росії…

Нешановний га**он масалов, ми спалюємо цей сральний папірець, який ти отримав у окупантів, хоч і знаємо що жодної цінності він не має і ти без проблем вилижиш кілька рашистських дуп і отримаєш новий. Твій паспорт громадянина України, який ти зрадив, ми вирішили передати до СБУ нехай таким лайном, як ти займаються спец служби.

А ми в свою чергу передаємо тобі полум’яний "привіт" гори в пеклі – зрадник, разом зі своїм новим говноклубом, разом зі своєю новою "батьківщиною". Слава Україні!", - йдеться в заяві ультрас чернігівського клубу.

Додамо, що Масалов народився в Севастополі, займався в академії київського "Динамо", у 2014-2016 роках виступав за "біло-синіх" в юнацькому чемпіонаті України. Далі він перейшов до донецького "Шахтаря", в якому грав за молодіжну команду. Цей футболіст також викликався і проводив матчі за різні юнацькі збірні України.