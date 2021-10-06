Повалені білорус та росіянка: двоє українців завоювали "бронзові" медалі на Чемпіонаті світу з вільної боротьби

Вони виступають у вагових категоріх до 97 та 55 кг.

Українці Магомед Закарієв та Олександра Хоменець стали бронзовими призерами Чемпіонату світу з вільної боротьби , який триває в норвезькому Осло.

Зазначимо, що Закарієв виступає у ваговій категорії до 97 кг. У сутичці за медаль Закарієв переміг білоруса Олександра Гуштина - 9:3. У півфіналі українець поступився майбутньому чемпіону, росіянину Абдулрашіду Садулаєву - 0:11.

До півфіналу Закарієв здобув перемоги над Максвеллом Лейсі Гаріто з Коста-Рики (10:3) і турком Сулейманом Караденізом (6:3).

Що стосується Хоменець, то вона у ваговій категорії до 55 кг в неймовірній за напруженням сутичці перемогла дворазову чемпіонку Європи, росіянку Ольгу Хорошавцеву - 10:8. У кваліфікації 18-річна Хоменець поступилася японці Цугуми Сакураї (4:10), але за вихід в бронзовий фінал перемогла Роксану Засіну з Польщі (8:6).

Чемпіонат світу з вільної боротьби триватиме до 10 жовтня.

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