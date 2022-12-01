"Поважаю Берінчика та кольори його нації": Менді поділився очікуваннями від бою з українцем

Французький боксер легкої ваги Іван Менді поділився очікуваннями від поєдинку з українцем Денисом Берінчиком. Він пообіцяв показати в цьому бою, як добре він підготувався.

Про це він сказав на пресконференції.

"Я дуже радий бути тут. Я займаюся боксом вже 15 років. Мати можливість виступати в такому андеркарді, як бій Ф’юрі та Чісори – це дійсно те, чого я прагну у своїй кар'єрі. Я дуже поважаю Берінчика та кольори його нації. Я чекаю на можливість вийти на бій з ним. Я не думаю, про те, що він зробить. Я думаю над тим, що робитиму я, як покращити свій стиль. Цей бій покаже, над чим я так довго працював. Я виступлю перед тисячами людей. Це те, чого я хотів. У мене немає прогнозів, я лише прагну слідувати плану й здобути перемогу", – заявив Менді.

Поєдинок 34-річного українця проти 37-річного француза відбудеться 3 грудня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем". Берінчик та Менді боксуватимуть в андеркарді бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі та його співвітчизником Дереком Чісорою.

В активі Берінчика 16 перемог (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі. Востаннє Денис виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.

росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі. У послужному списку Менді 47 виграних боїв (22 - нокаутом), 5 поразок і одна нічия. Останній бій він провів у квітні 2022 року. Перемігши італійця Джанлуку Челью, французький боксер став володарем вакантного титулу EBU.

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