"Поважаю "Динамо", але нам необхідна була перемога": Яремчук - про свій дебютний гол у Лізі чемпіонів

"Поважаю "Динамо", але нам необхідна була перемога": Яремчук - про свій дебютний гол у Лізі чемпіонів

Український форвард "орлів" вразив ворота свого колишнього клубу.

Нападник португальської "Бенфіки" Роман Яремчук прокоментував перемогу над київським "Динамо" (2:0) у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

У поєдинку в Лісабоні українець відкрив рахунок на 16-й хвилині, розписавшись у воротах своєї колишньої команди. Роман перебував у структурі "біло-синіх" десятиліття - від 2007 до 2017 року.

Примітно, що для вихованця киян гол у ворота "Динамо" став для нього першим у Лізі чемпіонів.

"Дуже приємно забивати, особливо в Лізі чемпіонів. Для нас було важливо перемогти та вийти до плейоф Ліги чемпіонів. Я дуже поважаю "Динамо", бажаю цій команді удачі, але сьогодні нам були необхідна була перемога для продовження виступів у Лізі чемпіонів", - наводить слова Яремчука A Bola з посиланням на Eleven Sports.

Дивіться відео забитого м'яча Яремчука у ворота "Динамо"

"Динамо" з одним балом завершило виступи в Лізі чемпіонів на останньому місці в своєму квартеті та вилетіло з єврокубків.

До плейоф ЛЧ вийшли "Баварія" (18 очок) і "Бенфіка" (8 балів). "Барселона" (7 пунктів) стала третьою та продовжить свій шлях у Лізі Європи. Каталонці вперше за 21 рік не вийшли з групи Ліги чемпіонів.

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