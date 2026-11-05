"Поведінка була неприпустимою": українського футболіста перевели до дубля європейського клубу

Данило Ігнатенко / instagram.com/skslovanbratislava

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Українського півзахисника братиславського "Слована" Данила Ігнатенка перевели до дубля команди за порушення дисципліни.

Про це повідомив головний тренер словацького клубу Яя Туре після виїзного матчу четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти австрійського ЛАСКа, який завершився розгромною поразкою братиславців з рахунком 0:4.

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"Що стосується Ігнатенка, то це дисциплінарне рішення. На мій погляд, поведінка цього гравця була неприпустимою, а ми повинні залишатися професіоналами. Вам платять за роботу, і коли ви отримуєте гроші, ви повинні працювати та поважати своїх партнерів за командою, вболівальників і весь футбольний клуб.

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Тому, коли ви регулярно отримуєте зарплату, ви повинні належним чином тренуватися, бути готовими та поважати своїх партнерів за командою. Якщо ви цього не робите, то я як тренер і мій штаб тут для того, щоб застосовувати санкції. У випадку з Ігнатенком йдеться про дисциплінарне питання. Це все. Більше за цим нічого немає", — сказав Туре в інтерв'ю sport.aktuality.sk.

Ігнатенко приєднався до "Слована" у вересні 2024 року, перейшовши у статусі вільного агента з французького "Бордо".

Відтоді 29-річний українець провів за братиславців 81 матч у всіх турнірах, забив шість голів і віддав три результативні передачі.

Контракт Данила зі словацьким клубом розрахований до літа 2027 року.

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Ігнатенко разом з братиславцями двічі став чемпіоном Словаччини (2024/25, 2025/26).

В Україні півзахисник встиг пограти за запорізький "Металург", "Маріуполь" та "Дніпро-1". Також він виступав за угорський "Ференцварош".

У червні 2022 року Ігнатенко дебютував за збірну України. У складі національної команди він провів п'ять матчів і забив один гол.

Раніше повідомлялося, що екстренер "Шахтаря" очолив кривдника "гірників" у Лізі чемпіонів.

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