Повернення Джими: збірна України назвала склад на етап Кубка світу з біатлону в Обергофі

Збірна України назвала склад на четертий етап Кубка світу з біатлону-2025/26, який відбудеться в німецькому Обергофі.

Як повідомляє Суспільне Спорт, у складі жіночої збірної в Обергофі виступлять Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Дарина Чалик.

Для Джими це будуть перші гонки цього сезону. В жовтні минулого року вона зламала палець на руці внаслідок падіння на тренуванні, після чого відновлювалася і пропускала змагання.

Як повідомляє Суспільне Спорт, у складі чоловічої збірної в Обергофі змагатимуться Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Денис Насико та Богдан Цимбал.

Етап в Обергофі відбудуться від 8 до 11 січня 2026 року.

