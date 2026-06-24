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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
68
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Повернення лідера: збірна України з волейболу здобула одну з найгучніших перемог в історії

"Синьо-жовті" у Лізі націй обіграли Бразилію, яка є третім номером світового рейтингу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олег Плотницький

Олег Плотницький / en.volleyballworld.com

Чоловіча збірна України з волейболу сенсаційно перемогла команду Бразилії у своєму п'ятому матчі сезону в Лізі націй.

"Синьо-жовті" обіграли бразильців з рахунком 3:1 (29:27, 22:25, 25:22, 25:21).

Найрезультативнішим гравцем збірної України в цьому поєдинку став Олег Плотницький, який провів свій перший матч після відновлення кар'єри в національній команді. До цього він востаннє грав за "синьо-жовтих" ще 2023 року.

Зазначимо, що збірна Бразилії — третій номер світового рейтингу. Для українців це перша в історії перемога над бразильцями. До цього наша команда двічі програвала їм в очних протистояннях.

Повне відео матчу Україна — Бразилія

У стартовому матчі сезону Ліги націй збірна України програла Японії (0:3), у другому — перемогла Китай (3:1), у третьому — здолала Кубу (3:0), а в четвертому — програла Польщі (2:3)

За перемогу над бразильцями збірна Україна отримала 13,98 бала у світовий рейтинг, а також піднялася на проміжне п'яте місце у таблиці Ліги націй.

Наступний поєдинок у Лізі націй українці проведуть у четвер, 25 червня, проти Італії. Початок зустрічі — о 17:30 за київським часом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
68
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