Повернення Ноєра: збірна Німеччини оголосила заявку на ЧС-2026

Мануель Ноєр

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн визначився зі складом команди на фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.

До заявки Бундестім на прийдешній Мундіаль зокрема потрапив 40-річний воротар "Баварії" Мануель Ноєр, який нещодавно подовжив контракт із мюнхенським клубом.

Легендарний голкіпер оголосив про завершення кар'єри у збірній влітку 2024 року, але тепер вирішив повернутися до складу національної команди.

Заявка збірної Німеччини на ЧС-2026

Воротарі: Олівер Бауманн ("Гоффенгайм"), Мануель Ноєр ("Баварія"), Александр Нюбель ("Штутгарт").

Захисники: Вальдемар Антон ("Боруссія" Дортмунд), Натаніель Браун ("Айнтрахт" Франкфурт), Паскаль Гросс ("Боруссія" Дортмунд), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Фелікс Нмеча ("Боруссія" Дортмунд), Александар Павлович ("Баварія"), Давід Раум ("РБ Лейпциг"), Антоніо Рюдігер ("Реал" Мадрид), Ніко Шлоттербек ("Боруссія" Дортмунд), Анджело Штіллер ("Штутгарт"), Джонатан Та ("Баварія"), Малік Тшау ("Ньюкасл").

Півзахисники: Надім Амірі ("Майнц"), Максиміліан Баєр ("Боруссія" Дортмунд), Леон Горецка ("Баварія"), Кай Гаверц ("Арсенал"), Леннарт Карль ("Баварія"), Джеймі Левелінг ("Штутгарт"), Джамал Мусіала ("Баварія"), Лерой Сане ("Галатасарай").

Нападники: Деніз Ундав ("Штутгарт"), Флоріан Вірц ("Ліверпуль"), Нік Вольтемаде ("Ньюкасл").

На ЧС-2026 німці зіграють у групі E проти Кюрасао, Кот-д'Івуару та Еквадору.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору "синьо-жовті" програли Швеції (1:3).

