Повернення блудного сина: "Шахтар" оголосив про перехід українця Петряка

Зазначимо, що цей 28-річний гравець вже виступав у футболці "гірників". Було це в 2016-2019 роках. Щоправда, тоді Петряк так і не зумів закріпитися в основному складі донеччан.

Про перехід Петряка повідомив офіційний сайт "Шахтаря".

Контракт півзахисника з новим-старим клубом розрахований на чотири роки. Останнім клубом Петряка був угорський "Фехервар", за який цього сезону він провів шість матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу. Загалом Іван провів за цей колектив, у якому він виступав від літа 2019 року, 124 матчі (28 м’ячів та 26 асистів).

Петряк вже встиг навіть звернутися до вболівальників "гірників".

Іван Петряк звернувся до вболівальників після повернення до «Шахтаря» ⚒#Shakhtar pic.twitter.com/4JKTnmlzcN — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 22, 2022

Петряк, який зовсім нещодавно втратив у війні тестя, від 2011-го виступав за "Зорю", дебютував в УПЛ у віці 17 років у матчі із "Шахтарем". Протягом п'яти сезонів у складі луганців провів 74 матчі та забив 6 м’ячів. 2015 року був визнаний найкращим молодим футболістом України.

Влітку 2016 року перейшов до "Шахтаря", але ще сезон відіграв за "Зорю" на правах оренди (34 матчі, 6 м’ячів, 8 асистів). 17 липня 2017 року дебютував за донеччан і в сезоні-2017/18 зіграв за команду в 17 матчах, відзначившись 2 голами. Сезон-2018/19 провів в оренді в угорському "Ференцвароші" (36 матчів, 6 голів, 12 асистів).

Від 2012 року грав за юнацькі й молодіжну збірні України. У березні 2016 року дебютував у складі національної збірної України, за яку наразі провів 5 матчів.

"Шахтар" став лідером УПЛ сезону-2021/22. який було зупинено за підсумками 18 турів через повномасштабне вторгнення з боку РФ;

Саме "гірники" у вівторок, 23 серпня, відкриють новий сезон Чемпіонату України. Суперником донеччан буде харківський "Металіст-1925". Поєдинок між "Шахтарем" та харків'янами розпочнеться о 13:00.

Додамо, що раніше "Шахтар" повернув до команди ще одного українця з Чемпіонату Угорщини - Олександра Зубкова. Також найближчим часом склад донеччан може поповнити вихованець львівських "Карпат" - Мар'ян Швед. Джерела в Бельгії стверджують, що трансфер Шведа до "Шахтаря" перебуває на завершальній стадії. Наразі 25-річний Швед виступає за бельгійський "Мехелен".