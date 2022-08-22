Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повернення блудного сина: "Шахтар" оголосив про перехід українця Петряка

Дата публікації
Перегляди
879
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повернення блудного сина: "Шахтар" оголосив про перехід українця Петряка

Фото: ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" підписав довгостроковий контракт із півзахисником - Іваном Петряком.

Зазначимо, що цей 28-річний гравець вже виступав у футболці "гірників". Було це в 2016-2019 роках. Щоправда, тоді Петряк так і не зумів закріпитися в основному складі донеччан.

Про перехід Петряка повідомив офіційний сайт "Шахтаря".

Контракт півзахисника з новим-старим клубом розрахований на чотири роки. Останнім клубом Петряка був угорський "Фехервар", за який цього сезону він провів шість матчів у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу. Загалом Іван провів за цей колектив, у якому він виступав від літа 2019 року, 124 матчі (28 м’ячів та 26 асистів).

Петряк вже встиг навіть звернутися до вболівальників "гірників".

Петряк, який зовсім нещодавно втратив у війні тестя, від 2011-го виступав за "Зорю", дебютував в УПЛ у віці 17 років у матчі із "Шахтарем". Протягом п'яти сезонів у складі луганців провів 74 матчі та забив 6 м’ячів. 2015 року був визнаний найкращим молодим футболістом України.

Влітку 2016 року перейшов до "Шахтаря", але ще сезон відіграв за "Зорю" на правах оренди (34 матчі, 6 м’ячів, 8 асистів). 17 липня 2017 року дебютував за донеччан і в сезоні-2017/18 зіграв за команду в 17 матчах, відзначившись 2 голами. Сезон-2018/19 провів в оренді в угорському "Ференцвароші" (36 матчів, 6 голів, 12 асистів).

Від 2012 року грав за юнацькі й молодіжну збірні України. У березні 2016 року дебютував у складі національної збірної України, за яку наразі провів 5 матчів.

  • "Шахтар" став лідером УПЛ сезону-2021/22. який було зупинено за підсумками 18 турів через повномасштабне вторгнення з боку РФ;
  • Саме "гірники" у вівторок, 23 серпня, відкриють новий сезон Чемпіонату України. Суперником донеччан буде харківський "Металіст-1925". Поєдинок між "Шахтарем" та харків'янами розпочнеться о 13:00.

Додамо, що раніше "Шахтар" повернув до команди ще одного українця з Чемпіонату Угорщини - Олександра Зубкова. Також найближчим часом склад донеччан може поповнити вихованець львівських "Карпат" - Мар'ян Швед. Джерела в Бельгії стверджують, що трансфер Шведа до "Шахтаря" перебуває на завершальній стадії. Наразі 25-річний Швед виступає за бельгійський "Мехелен".

Повʼязані теми:

Наступна публікація