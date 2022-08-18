Повернення "Бронзового бомбардувальника": Вайлдер проведе перший поєдинок після поразки від Ф'юрі у жовтні

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер повертається до рингу. 15 жовтня американець зустрінеться з Робертом Хеленіусом.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2, 41 КО) проведе наступний поєдинок 15 жовтня.

Суперником американця стане фінський боксер Роберт Хеленіус (34-3, 20 КО). Бій буде проведено у Barclays Center у Брукліні.

Для Вайлдера це буде перший бій після двох поспіль поразок від Тайсона Ф'юрі. Під час останньої зустрічі Ф'юрі відправив "бронзового бомбардувальника" у нокаут в 11-му раунді.

Хеленіус у жовтні минулого року здолав поляка Адама Ковнацькі у їхньому другому бою. До цього фін у березні 2020 року переміг Ковнацкі технічним нокаутом у четвертому раунді, завдавши поляку першої поразки в кар’єрі.

Нагадаємо, що Вайлдер зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа, який відбудеться цієї суботи, 20 серпня.

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