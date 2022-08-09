Повернення "Циганського короля": Ф'юрі відновив кар'єру та презентував нового тренера (відео)

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі проведе третій бій із співвітчизником Дереком Чісорою.

Про це боксер заявив у відеозверненні, яке опублікував у Twitter.

"Я вирішив повернутися в бокс, оскільки хочу стати першим чемпіоном світу у надважкій вазі в історії, який проведе дві трилогії: одну – з Деонтеєм Вайлдером, а другу – з Дереком Чісорою. Я завжди казав, що поб'юся з Чісорою наприкінці моєї кар'єри, і ось ми знову б'ємо всі рекорди і встановлюємо прецеденти.

Я вибрав Айзека Лоу своїм тренером, тому що коли я працював з Пітером Ф'юрі, він був поряд. Коли я працював із Беном Девісоном, він постійно був поруч. Коли я працював із Шугар Хілл Стюардом, Айзек теж постійно був поряд. Він завжди надавав мені інформацію, він знає мене краще, ніж будь-хто інший на цій планеті. Ми чудова команда, ми завжди були разом і закінчимо це теж разом. Ми завжди дуже добре співпрацювали і збираємось погодитись на величезний бій", – сказав Ф'юрі.

Чісора та Ф’юрі двічі зустрічалися на рингу, у 2011 та 2014 роках. Обидва рази переміг Тайсон.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри.

На рахунку Чісори 33 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок. За свою кар'єру він двічі зустрічався на ринзі з українськими боксерами. У лютому 2012 року Дерек одностайним рішенням суддів поступився Віталію Кличку в поєдинку за пояс WBC, а в жовтні 2020 року британець одноголосним суддівським рішенням програв Олександру Усику в бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO. В останньому поєдинку Чісора переміг Кубрата Пулєва та завоював вакантний пояс WBA International. Титул повноцінного чемпіона WBA належить Олександру Усику.

Читайте також:

"Ти тікаєш від трилогії": Ф'юрі жадає повторного поєдинку з жертвою Усика

Абсолютний чемпіон світу - про Ломаченка: у мене немає нічого, окрім поваги до нього, його країни та того, що він зробив

Ексчемпіон світу - про реванш між Усиком та Джошуа: якщо Ентоні не зупинить його на самому початку, то пізніше сам програє достроково