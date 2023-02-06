Повернення Цуренко до топ-100, особистий рекорд Крутих: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Дивіться, які зміни відбулися у світовій тенісній класифікації.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками турнірів, які відбулися минулого тижня.

Найбільший ривок серед українців зробила Леся Цуренко, яка дійшла до фіналу турніру в Хуахіні. 33-річна українка відіграла одразу 36 позицій і тепер посідає 100-те місце у світовому рейтингу.

Своєю чергою, перша ракетка України Ангеліна Калініна зберегла за собою 31-шу позицію.

У топ-10 рейтинг WTA змін не відбулося. Лідеркою жіночої тенісної класифікації залишилася полька Іга Свьонтек. За нею йдуть білоруска Аріна Соболенко та Онс Жабер з Тунісу.

Рейтинг WTA

1. Іга Свьонтек (Польща, 10485)

2. Аріна Соболенко (нейтральний статус, 6100)

3. Онс Жабер (Туніс, 5210)

4. Джессіка Пегула (США, 5000)

5. Каролін Гарсія (Франція, 4795)

6. Корі Гауфф (США, 3992)

7. Марія Саккарі (Греція, 3811)

8. Дар'я Касаткіна (нейтральний статус, 3380)

9. Белінда Бенчич (Швейцарія, 2905)

10. Олена Рибакіна (Казахстан, 2815)

...

31. Ангеліна Калініна (Україна, 1347)

57. Марта Костюк (Україна, 960, +3)

85. Катерина Байндль (Україна, 748, -1)

100. Леся Цуренко (Україна, 653, +36)

102. Даяна Ястремська (Україна, 640, +1)

144. Дар'я Снігур (Україна, 444, -4)

У чоловіків статус першої ракетки України утримує Олексій Крутих, який поліпшив своє становище на шість позицій і наразі посідає 170-те місце в рейтингу АТР. Він другий тиждень поспіль оновив особистий рекорд.

Позиції тенісистів у першій десятці рейтингу не змінилися. Лідирує серб Новак Джокович, далі розташувалися іспанець Карлос Алькарас і грек Стефанос Циципас.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербія, 7070)

2. Карлос Алькарас (Іспанія, 6730)

3. Стефанос Циципас (Греція, 6195)

4. Каспер Рууд (Норвегія, 5765)

5. Андрій Рубльов (нейтральний статус, 4200)

6. Рафаель Надаль (Іспанія, 3815)

7. Фелікс Оже-Альяссім (Канада, 3715)

8. Тейлор Фріц (США, 3410)

9. Гольгер Руне (Данія, 3046)

10. Губерт Гуркач (Польща, 2995)

...

170. Олексій Крутих (Україна, 355, +6)

338. Віталій Сачко (Україна, 144, +7)

360. Ілля Марченко (Україна, 133, +14)

379. Олександр Овчаренко (Україна, 123)

386. Владислав Орлов (Україна, 120, -1)

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