Повернення до України: клуб УПЛ оголосив про призначення нового тренера

Сторони підписали контракт на один рік.

Футбольний клуб "Львів" оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Олега Дулуба. Білоруський фахівець замінить на посту керманича "городян" Анатолія Безсмертного, який подав у відставку наприкінці серпня.

Дулуб вже прибув до Львова і незабаром приступить до виконання своїх обов'язків. Сторони підписали контракт терміном на один рік з можливістю його подовження ще на один сезон.

Останнім клубом Дулуба були білоруські "Крумкачи".

55-річний фахівець вже працював в Україні. Від 2016 до 2017 року він очолював львівські "Карпати", після яких недовгий час тренував одеський "Чорноморець".

після яких недовгий час тренував одеський "Львів" посідає в турнірній таблиці УПЛ передостаннє, 15-те місце. В активі команди 2 очки після 6 турів.

Наступний матч "городяни" зіграють 13 вересня в гостях з рівненським "Вересом".

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