Повернення Джоковича на вершину, особисті рекорди перших ракеток України: оновлені рейтинги ATP та WTA

Дивіться, які зміни відбулися у світовій тенісній класифікації за підсумками Australian Open-2023.

Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновили свої рейтинги після завершення першого в сезоні турніру "Великого шолома" – Australian Open 2023 року.

Лідером чоловічого рейтингу став серб Новак Джокович, який виграв свій ювілейний десятий титул Відкритого чемпіонату Австралії. На другу сходинку опустився іспанець Карлос Алькарас. Топ-3 замикає грек Стефанос Циципас.

Перша ракетка України Олексій Крутих, який вперше в кар'єрі зіграв в основній сітці турніру Grand Slam, піднявся на 176-те місце, встановивши свій найкращий результат у кар'єрі.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербія, 7070, +4)

2. Карлос Алькарас (Іспанія, 6730, -1)

3. Стефанос Циципас (Греція, 6195, +1)

4. Каспер Рууд (Норвегія, 5765, -1)

5. Андрій Рубльов (нейтральний статус, 4200, +1)

6. Рафаель Надаль (Іспанія, 3815, -4)

7. Фелікс Оже-Альяссім (Канада, 3715)

8. Тейлор Фріц (США, 3410, +1)

9. Гольгер Руне (Данія, 3046, +1)

10. Губерт Гуркач (Польща, 2995, +1)

...

176. Олексій Крутих (Україна, 342, +12)

345. Віталій Сачко (Україна, 139, -5)

374. Ілля Марченко (Україна, 126, +38)

379. Олександр Овчаренко (Україна, 123, -1)

385. Владислав Орлов (Україна, 120, +2)

Лідеркою жіночої тенісної класифікації залишилася полька Іга Свьонтек. На друге місце піднялася білоруска Аріна Соболенко, яка на Australian Open-2023 завоювала свій перший в кар'єрі титул на турнірах серії "Великого шолома". На третю позицію опустилася Онс Жабер з Тунісу.

Статус найкращої української тенісистки зберегла Ангеліна Калініна, яка піднялася на 31-ше місце, оновивши свій особистий рекорд.

Рейтинг WTA

1. Іга Свьонтек (Польща, 10485)

2. Аріна Соболенко (нейтральний статус, 6100, +3)

3. Онс Жабер (Туніс, 5210, -1)

4. Джессіка Пегула (США, 5000, -1)

5. Каролін Гарсія (Франція, 4645, -1)

6. Корі Гауфф (США, 3992, +1)

7. Марія Саккарі (Греція, 3811, -1)

8. Дар'я Касаткіна (нейтральний статус, 3380)

9. Белінда Бенчич (Швейцарія, 2905, +1)

10. Олена Рибакіна (Казахстан, 2815, +15)

...

31. Ангеліна Калініна (Україна, 1347, +8)

60. Марта Костюк (Україна, 915, +1)

84. Катерина Байндль (Україна, 748, +11)

103. Даяна Ястремська (Україна, 611, -2)

136. Леся Цуренко (Україна, 473, -2)

140. Дар'я Снігур (Україна, 444, +7)

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