Повернення героїв: українських паралімпійців тріумфально зустріли після прибуття з Токіо (відео)

Частина спортсменів національної паралімпійської збірної вже повернулася додому.

Збірна України у складі понад 100 спортсменів повернулася з Паралімпійських ігор-2020 у Токіо, де 5 вересня завершився останній змагальний день.

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До Києва прилетіли атлети, які представляли нашу країну у таких видах спорту як плавання, настільний теніс, велоспорт, легка атлетика, голбол. На батьківщині їх зустріли по-святковому. В аеропорту "Бориспіль" героїв-паралімпійців чекали з квітами та кульками.

Зазначимо, що це ще не всі паралімпійці, які прославляли Україну в столиці Японії. Всього від нашої країни вирушили в Токіо 143 атлети, частина з них візьме участь у церемонії закриття Паралімпіади-2020, яка відбудеться 5 вересня. Вона розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Українська збірна повернулася з Паралімпійських ігор-2020 у Токіо

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Паралімпійські ігри-2020 у Токіо тривали від 24 серпня до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Українські паралімпійці в столиці Японії завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Наша команда посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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