Повернення Калініної до топ-50, нова перша ракетка України у чоловіків: оновлені рейтинги WTA та ATP

Найкращою тенісисткою України залишається Еліна Світоліна, яка поки що взяла паузу в кар'єрі. 27-річна українка вагітна та чекає на дитину від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса. За результатами останнього тижня Еліна втратила лише одну позицію та посідає 43-тє місце рейтингу WTA.

Друга ракетка України Ангеліна Калініна повернулася до топ-50. 25-річна уродженка Нової Каховки відіграла одну позицію і тепер посідає 50-те місце світової класифікації.

Першою ракеткою світу залишається полька Іга Свьонтек, яка напередодні провела благодійний тенісний матч на підтримку України. У першій п'ятірці рейтингу змін не відбулося.

Рейтинг WTA

1. Іга Свьонтек (Польща, 8336)

2. Анетт Контавейт (Естонія, 4476)

3. Марія Саккарі (Греція, 4190)

4. Паула Бадоса (Іспанія, 4030)

5. Онс Жабер (Туніс, 4010)

6. Аріна Соболенко (3267)

7. Джессіка Пегула (США, 3087)

8. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 2886, +1)

9. Даніель Коллінз (США, 2743, -1)

10. Емма Радукану (Велика Британія, 2717)

...

43. Еліна Світоліна (Україна, 1201, -1)

50. Ангеліна Калініна (1091, +1)

74. Марта Костюк (805, -1)

77. Даяна Ястремська (766, +2)

90. Леся Цуренко (707, +2)

128. Дар'я Снігур (497)

190. Катерина Байндль (343, -50)

У рейтингу ATP серед українців втратив лідерство Олексій Крутих. Він опустився одразу на 33 сходинки і тепер йде 275-м. Таким чином, звання першої ракетки України повернув собі Віталій Сачко, який зберіг 265-ту позицію в рейтингу.

У першій п'ятірці рейтингу відбулася одна зміна. 19-річний іспанець Карлос Алькарас посунув з 5-го місця норвежця Каспера Рууда. Очолювати список продовжує росіянин Данило Медведєв. Зазначимо, що від початку повномасштабного російського вторгнення до України тенісисти країн-агресорок можуть грати лише під нейтральним прапором.

Рейтинг ATP

1. Данило Медведєв (7775)

2. Александр Звєрєв (Німеччина, 6850)

3. Рафаель Надаль (Іспанія, 6165)

4. Стефанос Циципас (Греція, 5045)

5. Карлос Алькарас (Іспанія, 4895, +1)

6. Каспер Рууд (Норвегія, 4890, -1)

7. Новак Джокович (Сербія, 4770)

8. Андрій Рубльов (3575)

9. Фелікс Оже-Альяссім (Канада, 3445)

10. Яннік Сіннер (Італія, 3185)

...

265. Віталій Сачко (Україна, 181)

275. Олексій Крутих (175, -33)

306. Ілля Марченко (156, -18)

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