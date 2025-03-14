Повернення Куртуа: збірна Бельгії оприлюднила склад на матчі проти України у плейоф Ліги націй

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія визначився зі списком футболістів список, викликаних на матчі плейоф проти України за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.

До заявки "дияволів" на поєдинки з українцями увійшли 26 гравців, зокрема і основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа, який востаннє грав за національну команду ще у червні 2023 року.

Тібо мав конфлікт з тодішнім головним тренером збірної Доменіко Тедеско, через який не викликався до національної команди.

Склад збірної Бельгії на матчі плейоф Ліги націй проти України

Воротарі: Куртуа, Ламменс, Селc, Вандевоордт

Захисники: Кастань, Дебаст, Де Куйпер, Де Вінтер, Фас, Мехеле, Меньє, Теат

Півзахисники: Де Брейне, Хейнен, Мокіо, Раскін, Тілеманс, Ванакен

Нападники: Де Кетеларе, Доку, Фофана, Лукаку, Лукебакіо, Опенда, Салемакерс, Троссард

Матчі України проти Бельгії заплановано на 20 та 23 березня. Перша зустріч буде номінально домашньою для "синьо-жовтих" і відбудеться в іспанській Мурсії, поєдинок-відповідь прийматиме бельгійський Генк.

Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Бельгією в плейоф Ліги націй.

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