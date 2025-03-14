Повернення Куртуа: збірна Бельгії оприлюднила склад на матчі проти України у плейоф Ліги націй

Переможець двоматчевого протистояння Україна – Бельгія отримає право виступати в елітному дивізіоні Ліги націй.
Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія визначився зі списком футболістів список, викликаних на матчі плейоф проти України за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй.
До заявки "дияволів" на поєдинки з українцями увійшли 26 гравців, зокрема і основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа, який востаннє грав за національну команду ще у червні 2023 року.
Тібо мав конфлікт з тодішнім головним тренером збірної Доменіко Тедеско, через який не викликався до національної команди.
Склад збірної Бельгії на матчі плейоф Ліги націй проти України
Воротарі: Куртуа, Ламменс, Селc, Вандевоордт
Захисники: Кастань, Дебаст, Де Куйпер, Де Вінтер, Фас, Мехеле, Меньє, Теат
Півзахисники: Де Брейне, Хейнен, Мокіо, Раскін, Тілеманс, Ванакен
Нападники: Де Кетеларе, Доку, Фофана, Лукаку, Лукебакіо, Опенда, Салемакерс, Троссард
Матчі України проти Бельгії заплановано на 20 та 23 березня. Перша зустріч буде номінально домашньою для "синьо-жовтих" і відбудеться в іспанській Мурсії, поєдинок-відповідь прийматиме бельгійський Генк.
Переможець двоматчевого протистояння між Україною та Бельгією отримає місце в найпрестижнішому Дивізіоні А Ліги націй. Збірна, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.
Раніше повідомлялося, що головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Бельгією в плейоф Ліги націй.
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