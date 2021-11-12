Повернення легенди: "Барселона" підпише найтитулованішого футболіста світу

Як стверджують ЗМІ, 38-річний Дані Алвес вільним агентом приєднається до "блаугранас".

Легендарний бразильський захисник Дані Алвес незабаром повернеться в каталонську "Барселону".

Як повідомляє видання Sport.es, "блаугранас" мають намір оголосити про підписання 38-річного бразильця наступного тижня. Наразі сторони узгоджують останні деталі контракту.

За інформацією джерела, цей трансфер схвалив новоспечений головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес, з яким Дані Алвес тривалий час разом виступав за каталонський клуб.

Алвес виступав за Барселону від 2008 до 2016 року. У складі каталонців Дані став шестиразовим чемпіоном Іспанії та тричі виграв Лігу чемпіонів.

У вересні бразилець став вільним агентом після розірвання контракту з "Сан-Паулу", за який він виступав від 2019 року.

Алвес є найтитулованішим футболістом світу. Він виграв за кар'єру 46 трофеїв. У складі збірної Бразилії Алвес завоював "золото" Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

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