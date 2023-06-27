Повернення легенди: Суркіс прокоментував перехід Ярмоленка до "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував повернення до київського клубу зіркового півзахисника Андрія Ярмоленка.

Бос "біло-синіх" зізнався, що головний тренер команди Мірчі Луческу хотів підписати капітана збірної України ще взимку.

Він сподівається, що досвід і рівень гри Андрія допоможе киянам у новій кампанії досягнути набагато кращих результатів, ніж минулого сезону.

"Передусім, хочу зазначити, що ми керувалися спортивною складовою цього трансферу. Минулого сезону команді не вистачало якості гри та досвіду в атаці, а Андрій, безумовно, футболіст дуже високого рівня з величезним досвідом виступів у різних турнірах. Ярмоленко чудово знає, як усе влаштовано у нашому клубі, йому не знадобиться час на адаптацію. Ми сподіваємося, що досвід та рівень гри Андрія допоможуть "Динамо" зробити крок уперед, і команда виступить набагато краще, ніж минулого сезону.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу був одним з ініціаторів повернення Андрія додому і хотів, щоб цей трансфер було здійснено ще минулої зими. За незалежними від нас обставинами, підписання договору з Ярмоленком довелося відкласти до літа. Впевнений, що з Андрієм ми досягли б набагато більшого в другій частині минулого сезону.

Але тепер усе в наших руках, тренерський штаб отримав одного з найкращих українських футболістів, який своєю грою та досвідом може допомогти вивести команду на новий якісний рівень. Також не забуватимемо, що в "Динамо" багато молодих талановитих гравців, які зможуть швидше прогресувати, коли поряд з ними тренуватиметься і гратиме такий майстер. Це також було одним із чинників повернення Андрія до Києва.

Від себе особисто хочу подякувати Ярмоленкові за те, що він повертається до рідної країни за таких обставин. Це сильне рішення сильного гравця у непрості для нас усіх часи. Дякуємо ЗСУ за можливість проводити чемпіонат України, дякую всім, хто допомагає нашій країні в цій страшній війні. Упевнений, що Україна переможе на фронті, а наш футбол зможе прогресувати та розвиватися", – наводить слова Суркіса офіційний сайт "біло-синіх".

Ярмоленко повернувся до "Динамо" у статусі вільного агента, його контракт із киянами розрахований на два роки. У червні капітан збірної України залишив еміратський "Аль-Айн".

Ярмоленко виступав за "Динамо" від 2007 до 2017 року. У складі "біло-синіх" він зіграв 340 матчів в усіх змаганнях, забив 137 голів і віддав 90 асистів.

Влітку 2017 року Андрій за 25 мільйонів євро перейшов з "Динамо" до дортмундської "Боруссії". Від літа 2018 року він захищав кольори лондонського "Вест Гема", а в липні 2022-го приєднався до "Аль-Айна", де грав під керівництвом Сергія Реброва.

Минулого сезону Ярмоленко провів 33 матчі за "Аль-Айн" у всіх турнірах, забив 12 голів та зробив чотири результативні передачі.

Нагадаємо, "Динамо" завершило УПЛ-2022/23 лише на четвертому місці та зіграє наступного сезону у кваліфікації Ліги конференцій. "Біло-сині" лише вдруге у своїй історії залишилися без медалей чемпіонату України. Вперше це сталося 2014 року, коли команду очолював Олег Блохін.

Читайте також:

"Динамо" розірвало контракт зі своїм форвардом – Суркіс поділився подробицями

"Шахтар" вирішив звільнити головного тренера після тріумфу в УПЛ: йому вже знайшли заміну

Трансферне вікно-2023: все про літні переходи у футбольних топлігах та УПЛ