Повернення Малиновського: збірна України оголосила склад на жовтневі матчі відбору Євро-2024

Команда Сергія Реброва зіграє з Північною Македонією та Мальтою.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив список футболістів, які готуватимуться до жовтневих матчів відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, виклик до табору національної команди отримали 25 гравців. Ще троє виконавців увійшли до резервного списку.

Порівняно з вересневими матчами проти Англії та Італії, до збірної України повернувся півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський.

Склад збірної України на матчі відбору Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – "Шахтар"), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер" Маямі, США), Богдан Михайличенко ("Динамо" Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва – "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервний список:

Олександр Піхальонок, Олександр Сваток (обидва – "Дніпро-1"), Олександр Тимчик ("Динамо").

Національна команда розпочне свій збір 7 жовтня у Празі. Саме в чеській столиці "синьо-жовті" 14 жовтня зіграють номінально домашній матч проти Північної Македонії. 17 жовтня підопічні Реброва на виїзді зустрінуться з Мальтою.

Завершить груповий етап відбору на континентальну першість збірна України 20 листопада номінально домашнім матчем проти Італії. Місце проведення поєдинку Україна – Італія ще не визначено.

Збірна України у відборі на Євро-2024: турнірне становище

За підсумками шести турів збірна України з 7 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

Таблиця групи С (після шести турів)

Таблиця групи С (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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