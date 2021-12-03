Повернення на батьківщину: "Барселона" погодила контракт з одноклубником Зінченка

Повернення на батьківщину: "Барселона" погодила контракт з одноклубником Зінченка

"Синьо-гранатові" планують підсилитися молодим іспанцем.

"Барселона" працює над трансфером вінгера "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Феррана Торреса.

Як повідомляє у Twitter авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, каталонський клуб узгодив контракт з 21-річним гравцем до літа 2026 року.

Тепер клубам залишається домовитися між собою про суму переходу. Очікується, що "блаугранс" підпишуть Торреса в зимове трансферне вікно.

#Barça are pushing to sign Ferran #Torres in January. The spanish winger would like to leave and is the first choice of #Xavi. Agreed personal terms for a contract contract until 2026. #Barcelona are working to reach an agreement with #ManchesterCity. #transfers #FCB #MCFC https://t.co/ztFXjuVTr2 — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 2, 2021

Ферран Торрес моде стати другим трансфером "Барселони" після приходу на тренерський місток Хаві Ернандеса. Раніше каталонці оголосили про повернення легенди клубу Дані Алвеса.

У нинішньому сезоні Ферран Торрес провів за "Ман Сіті" 7 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та зробив 1 результативну передачу. Його контракт з "городянами" розрахований до літа 2025 року.

Наразі "Барселона" перебуває на сьомій сходинці в Ла Лізі, відстаючи від лідера чемпіонату - мадридського "Реала" - на 13 очок, але маючи гру в запасі.

Після того, як клуб очолив Хаві Ернандес, каталонці виграли два поєдинки поспіль: мінімально перемогли "Еспаньйол" (1:0) та обіграли "Вільярреал" (3:1) .

та . "Манчестер Сіті" посідає друге місце в таблиці АПЛ. Команда Хосепа Гвардіоли на одне очко відстає від "Челсі" та на один бал випереджає "Ліверпуль". В останньому матчі "городяни" з українцем Олександром Зінченком у складі обіграли "Астон Віллу" (2:1).

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