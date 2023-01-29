Повернення Підручного: збірна України з біатлону назвала попередні склади на чемпіонат світу-2023

Збірна України з біатлону оголосила попередні склади на чемпіонат світу 2023 року, який наступного місяця відбудеться в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

До чоловічої заявки потрапив Дмитро Підручний, який наразі відновлюється після операції на коліні. Також до списку увійшли Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Денис Насико.

За останнє шосте місце у заявці боротимуться Руслан Ткаленко, Артем Тищенко та Тарас Лесюк. Для цього вони виступлять на Кубку IBU в Обертіліасі, який відбудеться перед чемпіонатом світу.

До складу жіночої команди увійшли Олена Білосюк, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос і Любов Кип'яченкова.

На останнє місце в заявці претендує Олександра Меркушина, яка нещодавно виграла дві медалі зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю-2023 – "золото" в спринті та "бронзу" в індивідуальній гонці.

Водночас Дар'я Блашко, найімовірніше, пропустить світову першість через запалення вестибулярного нерва.

ЧС-2023 з біатлону запланований від 8-го до 19 лютого в німецькому Обергофі.

Нагадаємо, 29 січня у швейцарському Ленцергайде завершився чемпіонат Європи з біатлону-2023. На континентальній першості збірна України виборола три медалі. Юлія Джима здобула "срібло" в жіночій індивідуальній гонці, після чого Антон Дудченко виграв "срібло" в аналогічній дисципліні у чоловіків. Єдину золоту нагороду нашій країні принесла Анастасія Меркушина в спринті.

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