"Повернення року": Світоліна отримала престижну нагороду від WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею номінації "Повернення року" від Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

"Еліна Світоліна провела 12 місяців далеко від WTA Tour, щоб привітати у своїй родині дочку Скай, яка народилася у жовтні 2022 року. Світоліна повернулася на корт у квітні 2023 року. До вагітності Світоліна провела більше 200 тижнів поспіль у першій десятці і лише через місяць після довгоочікуваного повернення на корт завоювала свій 17-й титул у кар'єрі на WTA 250 у Страсбурзі.

Її повернення продовжилося чвертьфіналом на Ролан Гаррос, після чого вона повторила свій найкращий результат на турнірах Grand Slam, вийшовши до півфіналу на Вімблдоні, перемігши на своєму шляху першу ракетку світу Ігу Швьонтек. За п'ять місяців Світоліна знову злетіла догори в рейтингу WTA і завершила рік майже так, ніби вона ніколи і не залишала теніс", – йдеться в дописі WTA.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року Світоліна повернулася на корт після декрету. Торік у середині жовтня Еліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Наприкінці травня цього року Світоліна стала переможницею ґрунтового турніру серії WTA 250 у Страсбурзі (Франція). У фіналі українська тенісистка здолала "нейтральну" росіянку Анну Блінкову та виграла перший турнір після народження дитини.

На першому після декретної відпустки турнірі Великого шолома – Roland Garros – Світоліна дійшла до чвертьфіналу. Потім Еліна змогла вийти до півфіналу Wimbledon, а на останньому мейджорі сезону – US Open – зупинилася на стадії 1/16 фіналу.

Наразі 29-річна Світоліна посідає 25-те місце в рейтингу найкращих тенісисток світу. Найвищою її позицією в рейтингу WTA була третя сходинка станом на 11 вересня 2017 року.

За свою кар'єру Світоліна виграла 17 титулів WTA. Вона є переможницею Підсумкового турніру WTA 2018 року та володаркою "бронзи" особистого турніру Олімпіади-2020 у Токіо.

Додамо, що найкращою тенісисткою 2023 року за версією WTA стала перша ракетка світу полька Іга Швьонтек.

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