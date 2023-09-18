Повернення Росії до міжнародного футболу: президент УЄФА оцінив імовірність зняття санкцій

Александер Чеферін заявив, що клуби та збірні держави-терористки будуть відсторонені до кінця війни в Україні.

Президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Александер Чеферін висловився щодо відсторонення Росії від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення до України.

За словами очільника УЄФА, "бан" клубів і збірних держави-агресорки триватиме до закінчення війни, яку РФ веде проти України.

"Росія буде відсторонена до кінця війни", – цитує Чеферіна видання Metropolitan.si.

Також президент УЄФА прокоментував ухвалене ще в лютому 2022 року рішення розірвати багатомільйонний контракт із російською компанією "Газпром".

"Це просто потрібно було зробити як символічний акт. Навряд чи ми можемо показувати рекламу цієї компанії на стадіонах, коли матчі дивляться сотні мільйонів людей. Мені прикро, що це так, але ми повинні були це зробити", – сказав Чеферін.

Також голова УЄФА відповів на запитання, чи не варто було розглянути доцільність припинення співпраці з "Газпромом" ще до початку повномасштабної війни.

"Ні, це мені здається чистої води популізмом. Знаєте, Європа теж не є чемпіоном світу з прав людини, і ми це добре знаємо. А популісти, які постійно розповідають, з ким не варто мати справу, роблять це виключно для самопіару. Ми повертаємо 97 відсотків усіх зароблених грошей у футбол, і я зроблю все, щоб цей вид спорту розвивався далі, у всій Європі", – заявив Чеферін.

Відсторонення Росії від міжнародного футболу: що відомо

У відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою.

Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.

Від 24 лютого 2022 року збірна Росії грала лише товариські зустрічі. Суперниками національної команди країни-терористки були Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Іран, Ірак, Єгипет U-23 і Катар.

Крім того, офіційних осіб із країни-агресорки не допускали працювати на міжнародних матчах. Однак у вересні 2023 року УЄФА призначив росіську бригаду арбітринь на чолі з Вірою Опєйкіною на поєдинок жіночої Ліги націй між збірними Вірменії та Казахстану.

Після цього Українська асоціація футболу (УАФ) висловила протест УЄФА та закликала не допускати представників держави-терористки на міжнародну арену.

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