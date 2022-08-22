Повернення Сидорчука та Гармаша: "Динамо" оголосило заявку на виїзний матч плейоф Ліги чемпіонів із "Бенфікою"

Стала відома заявка київського "Динамо" на поєдинок-відповідь плейоф раунду Ліги чемпіонів із португальською "Бенфікою".
Зазначимо, що до столиці Португалії Лісабона делегація "біло-синіх" вирушила в неділю, 21 серпня.
Як повідомляє офіційний сайт киян, на матч із "Бенфікою" тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу взяв 26 виконавців.
Так, до Португалії вирушили півзахисники - Сергій Сидорчук та Денис Гармаш. Обидва футболісти не брали участі в першій дуелі з "Бенфікою", бо відбували дискваліфікацію, яку заробили в матчі-відповіді 3-го раунду відбору ЛЧ з австрійським "Штурмом".
До вашої уваги повний список заявлених гравців "Динамо" на другу гру з "Бенфікою":
- Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;
- Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кенджера, Антон Боль;
- Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Денис Антюх, Антон Царенко, Олександр Яцик;
- Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.
Перший матч між київським і лісабонським клубами завершився поразкою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 0:2. Матч-відповідь між португальцями та "біло-синіми" розпочнеться у вівторок, 23 серпня, на "Ештадіу Да Луш" о 22:00 за київським часом.
Слідкувати за усіма подіями в цій дуелі ви можете в текстовій-онлайн трансляції на ТСН Проспорт.
- Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Бенфіка" отримає право виступити в груповому раунді Ліги чемпіонів. Невдаха зіграє в груповому етапі Ліги Європи.
- На шляху до раунду плейоф відбору Ліги чемпіонів-2022/23 кияни перемогли турецький "Фенербахче" та австрійський "Штурм". Своєю чергою, лісабонський клуб розібрався з данським "Мітьюлландом".