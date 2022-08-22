Повернення Сидорчука та Гармаша: "Динамо" оголосило заявку на виїзний матч плейоф Ліги чемпіонів із "Бенфікою"

Зазначимо, що до столиці Португалії Лісабона делегація "біло-синіх" вирушила в неділю, 21 серпня.

Як повідомляє офіційний сайт киян, на матч із "Бенфікою" тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу взяв 26 виконавців.

Так, до Португалії вирушили півзахисники - Сергій Сидорчук та Денис Гармаш. Обидва футболісти не брали участі в першій дуелі з "Бенфікою", бо відбували дискваліфікацію, яку заробили в матчі-відповіді 3-го раунду відбору ЛЧ з австрійським "Штурмом".

До вашої уваги повний список заявлених гравців "Динамо" на другу гру з "Бенфікою":

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко;

Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко; Захисники: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кенджера, Антон Боль;

Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Микита Бурда, Микита Кравченко, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Владислав Дубінчак, Томаш Кенджера, Антон Боль; Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Денис Антюх, Антон Царенко, Олександр Яцик;

Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Денис Антюх, Антон Царенко, Олександр Яцик; Форварди: Владислав Ванат, Артем Бєсєдін.

Перший матч між київським і лісабонським клубами завершився поразкою підопічних Мірчі Луческу з рахунком 0:2. Матч-відповідь між португальцями та "біло-синіми" розпочнеться у вівторок, 23 серпня, на "Ештадіу Да Луш" о 22:00 за київським часом.

Слідкувати за усіма подіями в цій дуелі ви можете в текстовій-онлайн трансляції на ТСН Проспорт.