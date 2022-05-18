Повернення заради рекорду: Володимир Кличко збирався взяти реванш у свого кривдника

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко розповів, що планував повернутися на ринг і провести бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Володимир Кличко, який напередодні поставив жорсткий ультиматум російським боксерам, раніше неодноразово допускав своє повернення на ринг, щоб побити рекорд легендарного американця Джорджа Формана.

Форман завоював титули чемпіона світу в надважкій вазі у віці 45 років та 9 місяців. У березні Володимир відсвяткував своє 46-річчя, тому потенційне повернення на ринг і перемога в титульному бою дозволять українцю встановити новий рекорд - стати найстаршим в історії чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі.

В інтерв'ю Piers Morgan Uncensored Кличко-молодший зізнався, що для реалізації своєї мети хотів викликати на бій непереможного британця Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Проте повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, внесла корективи в його плани.

"Я думав про те, що мені потрібно написати Ф'юрі: "Як щодо останнього танцю?" Адже він хоче завершити кар'єру. Ми ж повинні були ще тоді провести другий бій. І я справді про це думав.

Але знаєте що? Я не зробив це, тому що зараз мої думки в абсолютно іншому світі. Так, я мріяв стати найбільш віковим чемпіоном в історії хевівейту. Але це було тоді. А зараз все це під великим питанням", - сказав Володимир Кличко.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Володимир Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів та втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO, WBO, WBA та The Ring. Боксери повинні були зустрітися в реванші, але другий поєдинок так і не відбувся - спочатку британець отримав травму, а потім його спіймали на допінгу.

Володимир Кличко повернувся до України і вступив до лав тероборони, щойно почалася війна

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