"Поверніть Шевченка": фанати рознесли рішення Петракова не викликати Малиновського до збірної України

"Поверніть Шевченка": фанати рознесли рішення Петракова не викликати Малиновського до збірної України

На керманича "синьо-жовтих" звалилося чимало критики в соцмережах після оприлюднення заявки на жовтневі матчі.

У соцмережах жорстко розкритикували рішення виконувача обов'язків головного тренера збірної України Олександра Петракова залишити півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського поза заявкою на найближчі матчі національної команди у відборі на Чемпіонату світу-2022.

Багато уболівальників стали на бік 28-річного футболіста в його конфлікті з керманичем "синьо-жовтих". Вони залишили купу образливих коментарів на адресу Петракова на офіційних сторінках УАФ в соцмережах.

facebook.com/uafukraine

facebook.com/uafukraine

instagram.com/uafukraine

instagram.com/uafukraine

instagram.com/uafukraine

У жовтні збірна України проведе два поєдинки кваліфікації на мундіаль: проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів). Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.

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Збірна України у відборі на Чемпіонат світу 2022 року

Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше за команду Петракова.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться в квітні 2022 року.

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