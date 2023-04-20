Повернули 15 очок: "Ювентусу" скасували покарання у справі про фінансові махінації

"Ювентусу" повернули 15 очок у турнірній таблиці чемпіонату Італії, яких у січні цього року позбавили туринців у справі про фінансові махінації.

Гарантійна колегія CONI розглянула апеляцію "Старої синьйори" та ухвалила рішення скасувати санкції, повідомляє видання Tuttosport.

Джерело зазначає, що таке рішення є тимчасовим, поки триває розслідування. Санкції з туринського клубу не повністю зняті, а тільки призупинені. Тепер справа буде передана назад до апеляційного суду.

Таким чином, "Ювентус" із сьомого місця піднявся одразу на третю сходинку, обійшовши "Рому", "Мілан" та "Інтер". Тепер в активі "б'янконері" 59 очок.

Нагадаємо, раніше також було застосовано санкції до екскерівників "б'янконері", причетних до махінацій. Колишній спортивний директор "Ювентуса" Фабіо Паратічі отримав відсторонення на 2,5 року, експрезидент Андреа Аньєллі та ексгендиректор Мауріціо Аррівабене – на 2 роки, тодішній спортдиректор Федеріко Черубіні – на рік та 4 місяці, а колишній віцепрезидент Павел Недвед – на 8 місяців.

Наприкінці листопада минулого року керівництво "Ювентуса" залишило свої посади у повному складі після звинувачень у фінансовому шахрайстві. Туринський клуб підозрювали у завищенні сум трансферів та махінаціях із зарплатами гравців.

Нагадаємо, раніше "Ювентус" через корупційний скандал 2006 року уже переводився до нижчого дивізіону – Серії B. Тоді туринский клуб також позбавили виграних у сезонах 2004/05 і 2005/06 "скудетто".

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